Названы возможные районы ядерных ударов США в рамках противостояния с Россией

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность развязывания против России локальных войн, которые будут идти на территории третьих стран. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями прессы выступил Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ.

В Вашингтоне полагают, что вероятным районом, где могут вестись боевые действия, является Восточная Европа, заявил эксперт в интервью отечественному сетевому изданию ФАН. По словам Сивкова, американская сторона считает допустимым использование в ходе данного столкновения тактического ядерного оружия.

Также роль театра ядерной войны Штаты уготовили ряду государств, расположенных на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии, полагает Константин Сивков.

Ранее во вторник сообщалось, что аналитик раскрыл детали возможного сценария оккупации территории Российской Федерации американскими войсками в ходе гибридной войны.