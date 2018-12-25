В Китае мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, погибли пять человек

Во вторник, 25 декабря, житель Китая напал на пассажиров автобуса с ножом. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту известно о пяти погибших в результате случившегося.

Происшествие было зафиксировано на одном из маршрутов общественного транспорта в городе Лунъянь в восточной китайской провинции Фуцзянь. Как уточняет сегодня информационный портал Sina, поступила информация о том, что ранен 21 человек, но данных об их состоянии пока нет.

Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать нападавшего. Мотивы преступника устанавливают сейчас специалисты.