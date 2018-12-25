Три варианта следующей провокации враждебной России Украины озвучили в прессе

У враждебного Москве руководства Украины есть три варианта следующей провокации против России. Такой точки зрения придерживается военный корреспондент Александр Коц.

По мнению журналиста, самый реалистичный сценарий – обострение ситуации в Донбассе. Коц пишет на страницах издания kp.ru, что Украина стягивала армейские соединения в зону конфликта на протяжении всего декабря. По мнению представителя СМИ, для оправдания военной операции Киев может использовать постановочную химическую атаку, по примеру тех, что неоднократно организовали в Сирии британцы.

Еще один вариант антироссийской провокации – обстрел Крыма в районе Перекопа. Также существует вероятность, что Украина снова отправит свои корабли в Керченский пролив.

Перечисленные сценарии в случае их претворения в жизнь будут иметь целью провоцирование России на ответный удар, полагает Александр Коц.