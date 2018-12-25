//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дочь Екатерины Стриженовой отметила совершеннолетие в образе невесты
- Милана Кержакова забрала сына у мужа в присутствии приставов
- Александр Васильев заставил снять штаны Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталева
- Актер Алексей Панин рассказал, сколько звезды зарабатывают на телешоу
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Три варианта следующей провокации враждебной России Украины озвучили в прессе
25 декабря 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
У враждебного Москве руководства Украины есть три варианта следующей провокации против России. Такой точки зрения придерживается военный корреспондент Александр Коц.
По мнению журналиста, самый реалистичный сценарий – обострение ситуации в Донбассе. Коц пишет на страницах издания kp.ru, что Украина стягивала армейские соединения в зону конфликта на протяжении всего декабря. По мнению представителя СМИ, для оправдания военной операции Киев может использовать постановочную химическую атаку, по примеру тех, что неоднократно организовали в Сирии британцы.
Еще один вариант антироссийской провокации – обстрел Крыма в районе Перекопа. Также существует вероятность, что Украина снова отправит свои корабли в Керченский пролив.
Перечисленные сценарии в случае их претворения в жизнь будут иметь целью провоцирование России на ответный удар, полагает Александр Коц.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Неутешительный прогноз ВОЗ: 13,5 миллиона человек умрут от рака в 2030 году
//В мире
Трамп планирует посетить Турцию в 2019 году по приглашению Эрдогана
//Общество
Источник: подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон" начались в РФ
//Новости МирТесен
//Общество
//Спорт
//Криминал
//Новости партнеров
//В мире
В Китае мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, погибли пять человек
//Спорт
Биатлонист Шипулин трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку
//Криминал
//В мире
//Новости СМИ2
Дочь Екатерины Стриженовой отметила совершеннолетие в образе невесты
//Общество
//В мире
Рябков оценил возможность встречи Путина и Трампа в 2019 году
//Общество
Где заканчивается детство? Стало известно, когда дети перестают верить в чудеса
//Общество
Минтранс Крыма открывает 30 декабря трассу "Таврида" без торжеств
//Общество
itNovelty: "В вашем портфеле обязательно должен быть Bitcoin, Ethereum и Ripple"
Появились подробности гибели мужчины и женщины около супермаркета в Долгопрудном
//В мире
СМИ: Трамп размышляет над возможностью увольнения главы Минфина
//Общество
Под мостом в центре Петербурге снова заметили детеныша тюленя
//Общество
МЧС сообщило об обстановке на реке Бурея после зафиксированной учеными аномалии
//Спорт
//В мире
Трамп сообщил семилетнему ребенку, что ему уже "поздновато верить в Санту"
//Общество
"Первый канал" ставит под угрозу работу телецентра "Останкино"
//В мире
Александр Васильев заставил снять штаны Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталева
//Общество
На Алтае пьяный депутат полез в драку с женщинами и подростком