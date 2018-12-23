Сьерра-Леоне: Богатейшая страна и беднейший народ

«Вроде не бездельники, и могли бы жить…». Хорошо жить, надо заметить. Эта фраза из известной песни, как нельзя лучше характеризует ситуацию, которая сложилась в одной из самых маленьких стран Западной Африки – Сьерра-Леоне.

Живут же люди! Неограненный алмаз республики Сьерра-Леоне

Страна богата большими запасами полезных ископаемых, среди которых алмазы, платина, золото, бокситы. Щедрые на урожай поля и океан полный рыбы. Да и жители Сьерра-Леоне, в отличие от других стран континента не любят лениться. Любая другая страна уже давно была бы в лидерах по доходам на душу населения. Но, увы, нет.

Корни проблемы можно поискать в прошлом, в торговле рабами, которой не гнушались вожди племен, продавая в рабство за бусы, деньги, ткани и оружие своих соплеменников. Прошли столетия, и хотя рабство и отменено, но отношение к народу не поменялось. Средства от продажи ресурсов распределяются между узким кругом лидеров, в стране царит коррупция, произвол и безнаказанность. До сих пор золото и алмазы моют ручным способом, и большая часть реализуется нелегально, на «черном» рынке. Население неграмотно и 70% живет за чертой бедности. И остается только «ждать, надеяться и верить»…