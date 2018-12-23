Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара оценил решение Генассамблеи ООН принять резолюцию по нарушению прав человека на полуострове, предложенную Украиной. По словам политика – это "пустышка".

Ганжара отметил, что попытки Киева указать на какие-либо нарушения прав человека в республике являются выдумкой и ни в коей мере не соответствуют реальному положению дел. В беседе с RT депутат уточнил, что принятие ГА ООН таких резолюций полностью дискредитирует эту влиятельную международную площадку.

Владислав Ганжара добавил, что решения действительно принимаются, однако если посмотреть на количество стран, проголосовавших против и воздержавшихся от высказывания своей позиции, то становится понятно – большинство государств осознают, что все эти резолюции являются "пустышками".