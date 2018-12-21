Россия провела очередные успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», заявила сегодня американская пресса, ссылаясь на данные, полученные военной разведкой США.

Телеканал CNBC со ссылкой на американскую разведку сообщил, что проведенные 10 декабря в России испытания гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», против которой у США нет защиты, прошли успешно и стали уже пятыми по счету, пишет Topwar.

«Во время последнего испытания ракета достигла скорости в 8 Маха. Россияне смогли добиться устойчивого полета ракеты. Этот момент является решающим в разработке гиперзвукового оружия. Эта ракета может с одинаковой легкостью поражать наземные и морские цели, включая все типы кораблей», - заявил в телеэфире один из источников.

При этом в НПО машиностроения, который является непосредственным разработчиком гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», отказались как-либо комментировать информацию об испытаниях, сообщает РИА Новости.

Работы по проекту «Циркон» носят закрытый характер. Известно, что ракета разрабатывается для оснащения перспективных подводных субмарин класса «Хаски».