Латвия: в архивах КГБ найдены имена митрополита, политиков, писателей

Латвия: в архивах КГБ найдена имена митрополита, политиков, писателей. На сайте kgb.arhivi.lv в Латвии выложены документы бывшего Комитета государственной безопасности ЛССР – так называемых мешков ЧК.

Тысячи латвийцев бросились изучать содержимое этих мешков. За сутки архив ЧК просмотрело более 70 тыс. пользователей. Среди опубликованных документов – алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека внештатных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описание ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Как можно посмотреть архив?

Для доступа нужно всего ничего: зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, и, конечно, цель просмотра документов. Кстати, публикация документов (20 декабря) совпадает с днем, когда в СССР отмечали профессиональный праздник работников КГБ.

Итак, кого же узрели в данных списках латвийские пользователи?

Архив впечатлил: среди известных людей Латвии обнаружены имена священнослужителя Русской православной церкви Ивана Миролюбова, Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, он же Александр Иванович Кудряшов, который был завербован в 1982 году сотрудником 5-го отдела 4-го отделения КГБ ЛССР Александром Ищенко, который дал ему псевдоним « Читатель».

«Досталось» и латвийским политикам: в списках архива ест имена экс-мэра «русскоязычного» города Даугавпилса Рихарда Эигимса, экс- премьера Ивара Годманиса, которому «присвоили» позывной « Пугулис».

Если верить опубликованным агентурным спискам, то сотрудничал с КГБ и экс-владелец банка «Балтия» Александр Лавент, который имел псевдоним «Виктор».

В картотеке ЧК нашлось место и для народной художницы ЛССР Майи Табаки, и для прославленного латвийского баскетболиста, капитана сборной СССР Валдиса Вальтерса, и для, ныне покойного, руководителя прибалтийским подразделением «ЛУКоил» Хаима Когана.

Разумеется, ныне здравствующие «агенты» не особо хотят комментировать «свое прошлое», но есть и те, которые открыто высказались о своем сотрудничестве с КГБ. Один из таких – поэт, писатель Николай Гуданец.

Николай Гуданец: «Осенью 1981 года меня стали приглашать на беседы с офицером КГБ, который меня расспрашивал о сослуживцах и собратьях по перу. Я отвечал на вопросы, стараясь никого не выдать, никому не навредить. Уже в то время я ненавидел советскую власть и КГБ. После нескольких встреч мне предложили подписать один документ, и я

согласился их любопытства и склонности к авантюрам. Был дураком и не понимал, что с дьяволом играть нельзя. Я сумел вычислить нескольких агентов КГБ в своем окружении. Думаю, что к весне 1984 года в КГБ уже знали, что я лукавый раб и «кормлю» их пустышками. Однако, продолжали держать меня на крючке. Я не жалею об этом опыте. Я никому не причинил

вреда, но совесть меня мучила. И если кто-то назовет меня стукачом и не подаст руки, то я приму это. Ибо заслужил».

Возникает вопрос: стоило ли ворошить прошлое?

Гунарс Кутрис, депутат, экс-глава Конституционного суда Латвии, юрист: «Ни один адекватный человек не был за то, чтобы эти списки были опубликованы. Зачем нужно все это было? Чего мы добьемся? Новых исков! Говорю, как юрист. Те, которые «в списках» могут подать в суд и просить доказать (у государства), что они действительно работали на КГБ. А это

сложно будет доказать! Одной карточки и псевдонима явно недостаточно. Ждем исков!»

Но списки уже обнародованы! Более того, планируется, что с 1 мая 2019 года будут доступны и другие архивы КГБ.

А нужно ли все это? Ведь в прошлое следует заглядывать с осторожностью.

Не так ли?