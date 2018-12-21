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В Раде просят Порошенко объявить войну России
21 декабря 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй внес в украинский парламент проект обращения к Петру Порошенко. В документе, в частности, содержится просьба к украинскому президенту – объявить войну России.
Название этого документа говорит само за себя: «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией».
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Документ вступит в действие с 1 апреля 2019 года, сообщает РИА Новости.
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