На угольной шахте в Чехии прогремел взрыв, погибли 13 человек

Неподалеку от чешского города Карвина произошел взрыв на угольной шахте. Согласно последним данным местных средств массовой информации, в результате случившегося погибли тринадцать человек.

Известно, что одиннадцать жертв взрыва являлись уроженцами Польши, а еще двое имели чешское гражданство, передает в пятницу агентство Reuters.

Уточняется, что взрыв метана прогремел в минувший четверг, 20 декабря. Это произошло на глубине не менее 800 метров. Представители компании-владельца шахты к настоящему моменту не дали ни одного комментария. Причины случившегося устанавливаются.