Ролик, в котором Трамп поет песню в образе фермера, озадачил пользователей сети

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter видеозапись, которая ввела в заблуждение подписчиков политика. На видео президент поет песню в образе фермера.

Трамп в ролике исполняет композицию из ситкома 1950-х годов и держит в руках вилы. Многих удивила эта публикация, поскольку в США на днях произошло большое количество политических потрясений. В отставку ушел руководитель Пентагона Джеймс Мэттис, а также американский лидер вступил в серьезный спор с Конгрессом на тему строительства стены на границе с Мексикой.

Именно поэтому забавная публикация Трампа показалась фолловерам неуместной и даже в какой-то мере пугающей.