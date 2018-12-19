Китай победил коррупцию?

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. С момента его прихода к власти за коррупцию были наказаны 1,5 млн китайских чиновников.



Риторика выступления китайского лидера напоминает времена СССР эпохи застоя. Однако комбинация коммунистического идеологии и капиталистической экономики, успешно сочетанная в китайском обществе, вызывает доверие и к громкому заявлению о победе над коррупцией.



К этому китайское общество шло 40 лет. А главный рецепт победы этой злополучной гидры коррупции - нулевая терпимость, открытость общества, строгая дисциплина. В связи с собственным опытом, китайский лидер призвал к открытости мировой экономики и видит роль Китая в её центре. Однако при этом Си Цзиньпин сказал, что Китай никогда не будет развиваться за счёт интересов других стран.



