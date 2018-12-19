Журнал The Economist назвал Армению страной года

Авторитетное британское издание The Economist утром в среду, 19 декабря, назвало страну 2018 года. Согласно последней информации, в этом году вышеуказанное почетное звание досталось Армении.

В редакции подчеркнули, что страной года признают не самое богатое или влиятельное государство и даже не государство с самой вкусной едой. На официальном сайте The Economist отмечается, что речь идет о стране, где был зафиксирован наибольший прогресс.

Уточняется, что журналисты выбирали победителя среди Малайзии, Эфиопии и Армении, однако в первой стране все еще не удалось разрешить расовые проблемы, а в Эфиопии не смогли справиться с этническим насилием. В Армении же произошли серьезные демократические преобразования.