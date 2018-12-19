На Украине юбилей главного националиста отметят всей страной

Верховная рада огласила список памятных дат и юбилеев, которые народ Украины отпразднует в 2019 году. Сюда вошёл и день рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, 110 лет со дня рождения которого выпадает на 1 января 2019 года.

Помимо чествования Бандеры, жители Украины вспомнят и о таких "выдающихся украинских деятелей", как родившийся в Киеве российский и советский художник-авангардист Казимир Малевич, работавший в Российской империи и США, авиаконструктор Игорь Сикорский, председатель директории Украинской народной республики Симон Петлюра и другие, - передаёт РИА Новости.

В честь празднеств будут выпущены памятные монеты и марки, а также организованы тематические выставки. Школьники и студенты узнают подробности о жизни "именинников" на открытых уроках и лекциях.