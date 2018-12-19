Украина разрабатывает новую морскую доктрину

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский сказочник, министр инфраструктуры Владимир Омелян, который и отвечает за её разработку.



Пока никакой другой информации о содержании доктрины нет. Эксперты полагают, что изменения коснутся агрессивного присутствия Украины на Черном и в Азовском морях. По сути не стоит ожидать усиления количественного и качественного состава флота Украины, поскольку военные судостроительные заводы там разрушены, а на закупку современных кораблей у страны нет денег. По всей видимости, в доктрине речь будет идти о провокационных действиях против России в этих морях.



К тому же Азовское море мелководное, оно не подходит для военных манёвров. Какие-либо операции там бессмысленны. Ставится задача просто потрепать нервы своему соседу да получить на это финансовые ресурсы.



Не доверяют военные эксперты и разработчику доктрины министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, называя его сказочником после того, как тот объявил о создании «украинского гиперлупа».



В любом случае России есть чем ответить на новую морскую доктрину соседа и под водой, и над водой, и на самой воде.





