Военный эксперт оценил ультиматум США по российским ракетам

Эксперт оценил требования США проверить российские ракетные разработки. По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, подобные действия являются неприемлемыми.

По словам специалиста, существует двусторонняя комиссия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в рамках которой обсуждаются все технические вопросы.

В беседе с RT Мураховский отметил, что если России ставят ультиматум и требуют в одностороннем порядке допустить США к осмотру изделий, а сами Штаты при этом не предоставляют аналогичной возможности для других стран, то подобные условия РФ не принимает.