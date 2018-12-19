Украинские моряки при помощи видеосвязи примут участие в заседании суда в Крыму

Пять украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы Российской Федерации, примут участие в заседании Верховного суда в Крыму. Это станет возможным при помощи видеосвязи.

Представитель суда отметил, что планируется организовать видеоконференц-связь с Москвой, чтобы задержанные граждане Украины могли в полной мере участвовать в заседании, передает сегодня утром РИА "Новости"

Напомним, в среду, 19 декабря, Верховный суд Крыма рассмотрит апелляции адвокатов на арест моряков, которые в ноябре текущего года были задержаны Керченском проливе. В настоящий момент все арестованные украинские граждане находятся в СИЗО в Москве.