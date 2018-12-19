В Индии леопард утащил в лес трехлетнего ребенка и жестоко с ним расправился

Дикий леопард пробрался в жилой дом, расположенный в индийском штате Джамму и Кашмир, и утащил в лес маленького ребенка. Согласно последней информации трехлетний мальчик находился с матерью на кухне.

Хищник забежал в дом и на глазах у испуганной женщины схватил малыша. Как сообщает в среду, 19 декабря, телеканал NDTV , леопард ушел в лес и расправился со своей жертвой – согласно некоторым данным впоследствии тело мальчика было найдено обезглавленным.

7 декабря в этой же местности животное атаковало восьмилетнего ребенка и разорвало его на части. Отмечается, что некоторые люди видели леопарда, однако поймать его пока не удалось.