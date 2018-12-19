Аналитик объяснил необходимость войны на Украине для властей Соединенных Штатов

Администрации Соединенных Штатов необходим вооруженный конфликт на востоке Украины. С таким заявлением в телевизионном эфире выступил отечественный эксперт Владислав Шурыгин.

Согласно точке зрения аналитика, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», война на территории Донбасса нужна Вашингтону, чтобы вынудить Европу отказаться от «Северного потока - 2». Штаты достигнут своей главной цели, если из-за развязывания боевых действий страны «Старого континента» выйдут из проекта по строительству данного газопровода, полагает Шурыгин.

Эксперт добавил, что антироссийские санкции уже обошлись Европе в более чем 60 миллиардов. В какой валюте производились расчеты, Владислав Шурыгин не уточнил.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве сообщили о «разгромной ответке» ополченцам Донбасса, сражающимся против украинской армии.