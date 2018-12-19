В ДНР раскрыли планы британского спецназа SAS похитить донецких офицеров

В Донецкой народной республике раскрыли прибытие и нахождение на горловском направлении представителей британской особой воздушной службы (Special Air Service, SAS). Руководитель пресс-службы народной милиции самопровозглашенной республики Даниил Безсонов сообщил, что британский спецназ планирует спецоперацию по похищению на территории ДНР донецкий солдат и офицеров.

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Он подчеркнул, что после похищения представителей командования и военнослужащих народной милиции ДНР планируется представить как кадровых военных Вооруженных сил РФ, - сообщает Газета.ру. По данным ДНР, на горловском направлении присутствует одно из подразделений SAS.

"Военнослужащие SAS прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории ДНР представителей командования и военнослужащих народной милиции", — цитирует Безсонова ДАН. Откуда появилась такая информация, в милиции ДНР не уточнили.