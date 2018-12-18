Россия прекратит свое существование в течение года, если попытается захватить Украину, потому что не сможет удержать ее в повиновении, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук.

«Россия распадется, если попытается присоединить к себе украинские территории. Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы удержать ее в повиновении», - заявил бывший глава Незалежной в телеинтервью.

Украинские политики давно и регулярно ведут ничем не обоснованную риторику о попытках «захвата» Украины российской стороной. Так, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае «наземной агрессии» России в отношении Украины для Украины это будет «сложный вызов», а для России – «катастрофа», передает РИА Новости.