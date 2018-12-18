Корабль британского королевского ВМФ вошел в акваторию Черного моря

Корабль-разведчик HMS Echo ("Эко") британского королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря. Военное судно Соединенного Королевства прошло через Басфор и в понедельник, 17 декабря, направилось по Черному морю в северном направлении.

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон ранее сообщал о готовящейся отправке корабля-разведчика в Черное море для "обеспечения свободы мореплавания в регионе". Известно, что HMS Echo оснащен многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора информации.

Турецкие СМИ опубликовали фото корабля, идущего в Черное море. Украинские СМИ пишут, что Британия направила свой корабль в поддержку Украины.

На своей странице в Twitter наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик написал: "Королевский военно-морской флот Великобритании возвращается в Черное море впервые со времен Азовского кризиса: многоцелевое гидрографическое и океанографическое судно класса Echo, базирующееся в Девонпорте, прошло через Босфор... Свобода судоходства в Черном море: построенная компанией Appledore Shipbuilders в Бидефорд, HMS Echo вооружен 20 мм, Mk44 7,62 мм пушками. HMS Echo попал в Черное море в 18:00 GMT, сопровождаемый турецкой береговой охраной TCSG29. Он может находиться 21 день в соответствии с Конвенцией Монтре.