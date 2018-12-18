Президент России предсказал крах мировой безопасности

Российский лидер Владимир Путин сегодня предсказал максимально тяжелые последствия для международной безопасности из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент РФ отметил, что подобные действия Вашингтона могут закончиться крахом всей мировой архитектуры безопасности. Путин также отметил, что Штаты создают надуманный предлог для выхода из ДРСМД, хотя сами давно нарушили правила этого соглашения, передает РИА "Новости".

Глава Российской Федерации также добавил, что договор, о котором идет речь, играет стабилизирующую роль, несмотря на претензии к некоторым его пунктам.