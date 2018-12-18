Передовые позиции обороняющихся под Горловкой ополченцев ДНР попали на видео

Передовые позиции ополченцев ДНР, держащих оборону в районе расположенного под Горловкой поселка Зайцево, сняли на видео. Ролик опубликовала в интернете пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

Как рассказал защитник республики с позывным «Железный», ставший собеседником военных корреспондентов, Вооруженные силы Украины бьют по позициям ДНР и самому поселку «чем могут и когда хотят». Сотрудников миссии ОБСЕ, наблюдающих за ситуацией в зоне конфликта, киевские силовики не боятся, отметил боец.

Конфликт на востоке Украины между армией страны и формированиями ДНР и ЛНР продолжается пятый год. Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуме обозначили условие признания Россией независимости республик. По данному вопросу высказался представитель нижней палаты парламента РФ Константин Затулин.