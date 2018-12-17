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Состояние Михаэля Шумахера улучшилось, сообщают СМИ
17 декабря 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер, бывший пилот «Формулы-1», стал чувствовать себя значительно лучше в последнее время. Дорогостоящее лечение продолжается, сообщила британская пресса.
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Он также перестал нуждаться в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила газета Daily Mail. Однако лечение бывшего гонщика требуется продолжать. Обходится оно семье Михаэля примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов еженедельно.
Сейчас Михаэль Шумахер находится у себя дома в Швейцарии. Курс реабилитации он проходит в домашних условиях. Специалисты планируют продолжить восстановление здоровья легендарного гонщика в Далласе. Там находится клиника, специализирующаяся на черепно-мозговых травмах, передает RT.
Михаэль Шумахер – легендарный пилот «Формулы-1», семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов, наград и титулов. Серьезную черепно-мозговую травму он получил в 2013 году, катаясь на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Это произошло уже после завершения его спортивной карьеры.
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