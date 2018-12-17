Эксперт прокомментировал заявление ЕС о гарантиях Киева

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о полученных от Киева гарантиях прекращения военного положения. Киев дал Евросоюзу гарантии скорой отмены военного положения

«Военное положение введено сроком на 30 дней, поэтому оно и так прекратится в декабре. Чтобы его продлить, Порошенко придется идти в Верховную раду. Верховная рада ему не разрешит это сделать. Но, чтобы представить это как личную заслугу, Порошенко отменит военное положение в тот самый день, когда оно прекратит свое действие. Абсолютно детсадовский развод», - оценил ситуацию эксперт.

Порошенко не добился своей цели отменить выборы из-за военного положения, считает эксперт: «Ему не удалось ввести военное положение по всей Украине, а его введение в отдельных областях не дает ему ровным счетом ничего», - приводит мнение эксперта RT.