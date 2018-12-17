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Эксперт прокомментировал заявление ЕС о гарантиях Киева
17 декабря 2018, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о полученных от Киева гарантиях прекращения военного положения.
«Военное положение введено сроком на 30 дней, поэтому оно и так прекратится в декабре. Чтобы его продлить, Порошенко придется идти в Верховную раду. Верховная рада ему не разрешит это сделать. Но, чтобы представить это как личную заслугу, Порошенко отменит военное положение в тот самый день, когда оно прекратит свое действие. Абсолютно детсадовский развод», - оценил ситуацию эксперт.
Порошенко не добился своей цели отменить выборы из-за военного положения, считает эксперт: «Ему не удалось ввести военное положение по всей Украине, а его введение в отдельных областях не дает ему ровным счетом ничего», - приводит мнение эксперта RT.
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