Представитель США объявил о новых поставках оружия Украине

В ближайшие два месяца США объявят о новых поставках своего оружия на Украину, анонсировал сегодня на брифинге специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«У нас есть возможность продать дополнительное военное оборудование. Будут сделаны объявления. В ближайшие пару месяцев Конгресс будет уведомлен о первых траншах», - заявил сегодня Курт Волкер.

Спецпредставитель Госдепа также подчеркнул, что поставки американского оружия на Украину будут продолжаться до тех пор, пока Украина будет нуждаться в американском оружии. В бюджете США на 2019 год заложено 250 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине, сообщает ТАСС.