Выложено видео из одной из самых горячих точек противостояния армии ЛНР и ВСУ

В сети опубликовали видео, снятое в селе Желобок, которое в настоящий момент является одной из самых горячих точек противостояния Вооруженных сил Украины и ополченцев ЛНР. Данный ролик распространила пресс-служба Народной милиции республики.

Военнослужащий ЛНР Александр Косенков рассказал авторам репортажа, что противник в ходе своих атак применяет минометы, станковые и ручные противотанковые гранатометы. Украинское стрелковое оружие, по словам Косенкова, на этом участке фронта «практически не замолкает».

Пообщаться в спокойной обстановке с находящимися в Желобке бойцами у корреспондентов пресс-службы не получилось. Во время съемки репортажа позиции Народной милиции обстреляли военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в понедельник сообщалось, что представитель Госдумы России Андрей Козенко обозначил единственное условие начала наступления Киева на Донбасс.