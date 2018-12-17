В Греции у здания частного телеканала прогремел взрыв

Бомба взорвалась в Афинах у здания греческого телеканала Skai TV в ночь на понедельник. Об этом сообщает греческая полиция. Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв прогремел в 02:35 по местному времени (03:35 мск) после анонимного звонка о том, что здание заминировано. В результате взрыва в студии частного телеканала выбило окна.

о предварительной информации, сработало неустановленное взрывное устройство. Зданию был причинен значительный ущерб. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.