В Киеве появились слухи о том, что назначенный на "объединительном соборе" новым главой украинских раскольников "митрополит" Епифаний является внебрачным сыном Филарета - Михаила Денисенко.

Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал этот слух. По его словам эта сплетня может оказаться курьёзом, с другой стороны – вполне может оказаться правдой. Как отметил Семченко, секрета нет - бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет до женского пола был падок, что зафиксировано в церковных документах.

Когда Денисенко отлучали от Церкви, были слух, что он сожительствовал с женщиной. Политолог не исключает, что у Филарета могла быть не одна женщина, и у них могли родиться дети, - сообщает "ПолитНавигатор".

Семченко призвал не обращать внимание на внешнее сходство Епифания и Филарета, поскольку это сложно определить в церковном одеянии и с бородой. Политолог рассказал, что Епифан родился в Одесской области, после школы учился в семинарии и академии "киевского патриархата", из которой вышел кандидатом богословия. Он еще после нескольких лет службы уехал в Грецию, закончил философский факультет в Афинах и в 2007 году вернулся на Украину и постригся в монахи. Здесь и начинается его стремительная карьера.

"Он в 30 лет стал епископом... Сейчас, в 39 лет, он претендует на звание главы всех православных Украины. Что-то там нечисто", - сомневается политолог.