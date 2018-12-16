Порошенко поставил задачи для страны на ближайшие пять лет

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал задачи для страны на ближайшие пять лет. Как заявил Порошенко, в следующие пять лет предстоит сделать три важные вещи: достичь мира на основе национальных интересов Украины, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни. Политолог прокомментировал «бегство» Порошенко с дебатов в Европарламенте

По словам Порошенко, еще за предстоящие пять лет Украине необходимо "достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО", - передает РИА Новости. Он ранее мечтал о вступлении Украины в ЕС до 2030 года.

В марте 2019 года на Украине должны пройти выборы президента. Порошенко пока не объявлял о своих планах баллотироваться в президенты.