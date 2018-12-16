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В сети называют новый автомобиль украинской нацгвардии "дуршлагом с пулемётом"
16 декабря 2018, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
В сети высмеяли новый автомобиль, который в ближайшее время должен поступить на вооружение нацгвардии Украины. Видео испытаний спецавтомобиля опубликовано на официальном YouTube-канале украинской нацгвардии.
Якобы машина, созданная волонтерами, показывает "хорошие результаты", а сравнили ее аж с Humvee. Пользователи сети удивлены такими амбициями и раскритиковали: "на сайте "Вездеходов.нет" круче мужики тачки собирают!", "Ностальгия по кружку при дворце пионеров…".
Больше всего комментаторов озадачило назначение машины, учитывая отсутствие какой-либо брони, - сообщается на сайте "Русская весна". "А зачем ему пулемет, если водителя расстреляют раньше? В чем смысл этого дуршлага?", "Они играют роль бегущей мишени?" — посмеялись в сети.
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