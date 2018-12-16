В сети высмеяли новый автомобиль, который в ближайшее время должен поступить на вооружение нацгвардии Украины. Видео испытаний спецавтомобиля опубликовано на официальном YouTube-канале украинской нацгвардии.

Якобы машина, созданная волонтерами, показывает "хорошие результаты", а сравнили ее аж с Humvee. Пользователи сети удивлены такими амбициями и раскритиковали: "на сайте "Вездеходов.нет" круче мужики тачки собирают!", "Ностальгия по кружку при дворце пионеров…".

Больше всего комментаторов озадачило назначение машины, учитывая отсутствие какой-либо брони, - сообщается на сайте "Русская весна". "А зачем ему пулемет, если водителя расстреляют раньше? В чем смысл этого дуршлага?", "Они играют роль бегущей мишени?" — посмеялись в сети.