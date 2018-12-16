Захарова об откровениях журналистки BBC: Мы этот вопрос зададим ОБСЕ

Руководитель департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание корреспондента русской службы телеканала Би-би-си Ольги Ившиной о том что телеканал требует от сотрудников любых доказательств "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции.

В русской службе BBC пытаются связать РФ с протестами во Франции

Как заявила Захарова, Россия срочно обратится в ОБСЕ по "фейкам" британских СМИ о якобы "российском следе" в протестах "желтых жилетов" во Франции.

"Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".