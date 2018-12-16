Политолог прокомментировал «бегство» Порошенко с дебатов в Европарламенте

Политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что украинскому президенту Петру Порошенко нечего рассказать своим европейским партнёрам по поводу якобы проведённых им экономических реформ на Украине, поэтому он сбежал с дебатов в Европейском парламенте (ЕП).

Порошенко "сбежал" с дебатов в Европарламенте, чтобы "сохранить лицо"

Мезюхо отметил, что реформы на Украине на самом деле не проводятся. О бегстве Поршенко с дебатов сообщил украинский экс-дипломат Олег Волошин. "Все обязательства, которые взяла Украина перед ЕС, не выполняются. Именно поэтому сейчас украинский президент больше занят внешнеполитической риторикой, поиском внешних врагов и рассуждением о якобы вмешательстве России во внутриполитическую жизнь страны", — цитирует RT политолога.

Мезюхо считает, что Порошенко не заинтересован в том, чтобы представители ЕС каким-либо образом критически оценили период его первой президентской каденции, и, вероятно, он продолжит избегать различного рода дискуссий, где ему могли бы указать на "несостоятельность его социально-экономического курса".