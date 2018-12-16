Китай плодит тараканов в промышленных масштабах

«Тараканий бизнес» в Китайской Народной Республике набирает все большую популярность после того как выяснилось, что эти насекомые способны помочь в решении глобальных проблем человечества.

Например, обитателей крупнейшей в мире тараканьей фермы в Сичане (провинция Сычуань) используют в медицинских целях. Эта ферма принадлежит фармацевтической компании, поголовье «питомцев» насчитывает около шести миллиардов особей. «Эссенция из тараканов используется для лечения язв в ротовой полости, язв желудка, повреждений кожи и даже рака желудка. Она также используется в средствах для похудения, средствах для волос и косметических масках», - рассказал управляющий Сичаньской тараканьей фермы Вэнь Цзяньго.

Но куда более важной для Китая, заваленного мусорными свалками со всего мира, является проблема переработки отходов. И здесь насекомые пришли на помощь, взявшись за уничтожение пищевых отходов. Например, миллиардное поголовье тараканов на ферме в Цзинане (провинция Шаньдун) ежедневно пожирает порядка 50 тонн пищевых отбросов.

Но и это еще не все, где эти мерзкие на вид насекомые могут принести огромную пользу человечеству. Поедая корм на фермах, тараканы затем и сами становятся ценным белковым кормом. Их используют для откорма скота и рыбы. Кстати, рыбы же и охраняют «тараканьи фермы» от случайных побегов «питомцев» - предприятия окружают рвы, заполненные водой с рыбами, которые просто съедят беглецов, пишет «КоммерсантЪ».