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Китай плодит тараканов в промышленных масштабах
16 декабря 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
«Тараканий бизнес» в Китайской Народной Республике набирает все большую популярность после того как выяснилось, что эти насекомые способны помочь в решении глобальных проблем человечества.
Например, обитателей крупнейшей в мире тараканьей фермы в Сичане (провинция Сычуань) используют в медицинских целях. Эта ферма принадлежит фармацевтической компании, поголовье «питомцев» насчитывает около шести миллиардов особей. «Эссенция из тараканов используется для лечения язв в ротовой полости, язв желудка, повреждений кожи и даже рака желудка. Она также используется в средствах для похудения, средствах для волос и косметических масках», - рассказал управляющий Сичаньской тараканьей фермы Вэнь Цзяньго.
Но куда более важной для Китая, заваленного мусорными свалками со всего мира, является проблема переработки отходов. И здесь насекомые пришли на помощь, взявшись за уничтожение пищевых отходов. Например, миллиардное поголовье тараканов на ферме в Цзинане (провинция Шаньдун) ежедневно пожирает порядка 50 тонн пищевых отбросов.
Но и это еще не все, где эти мерзкие на вид насекомые могут принести огромную пользу человечеству. Поедая корм на фермах, тараканы затем и сами становятся ценным белковым кормом. Их используют для откорма скота и рыбы. Кстати, рыбы же и охраняют «тараканьи фермы» от случайных побегов «питомцев» - предприятия окружают рвы, заполненные водой с рыбами, которые просто съедят беглецов, пишет «КоммерсантЪ».
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