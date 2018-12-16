Ученые назвали древнейшую профессию на Земле

Гарвардский ученый назвал древнейшую профессию на Земле, и это не то, что вы подумали. По мнению специалиста, первой профессиональной сферой человеческой деятельности являлся шаманизм.

В древних племенах, живших первобытнообщинным и родоплеменным строем, шаманы и колдуны представляли особый класс. Древние люди были уверены в их способности управлять погодой, излечивать от болезней и обеспечивать охотничью удачу. Благодаря приписываемому им могуществу шаманы пользовались особым уважением и властью в своих общинах.

Исследователь Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх пришел к выводу, что именно шаманизм можно называть древнейшей профессией на Земле. Ученый отметил в своем исследовании, что не существовало каких-либо искусственных барьеров для того, чтобы, к примеру, быть охотником или мастерить каноэ. А вот для того, чтобы стать шаманом, необходимо было пройти долгий и сложный обряд инициации, подтверждающий право заниматься магической деятельностью. Именно инициация выделяет профессию шамана из всех доступных на тот момент человечеству, приводит мнение ученого РИА Новости.