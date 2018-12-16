Лукашенко провел секретное совещание по независимости Белоруссии

Стало известно, что заявлению белорусского президента Александра Лукашенко, обвинившего Россию в желании «инкорпорировать» Белоруссию в состав РФ, предшествовало секретное совещание. Лукашенко: суверенитет для страны – это святое, Беларусь не войдет в состав РФ

Секретное совещание президента Белоруссии Александра Лукашенко с высшим руководством страны было посвящено сохранению суверенитета «в условиях давления с российской стороны», сообщила пресса со ссылкой на источники в органах власти.

«Было большое совещание у президента. На нем говорилось до конца стоять за независимость. Все это поддержали», - рассказал источник.

Кроме того, белорусский президент поручил сотрудникам государственных органов страны более внимательно следить за «информационным полем», сообщает РБК.