Новый автомобиль нацгвардии Украины вызвал насмешки в сети

Пользователей сети очень удивил новый автомобиль, разработанный украинскими волонтерами для украинских силовиков. Чудо-машину планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.

Национальная гвардия Украины опубликовала фрагмент испытаний новинки. В ведомстве утверждают, что новая украинская разработка демонстрирует «хорошие результаты» даже в сравнении с американским армейским внедорожником Humvee, стоящим на вооружении в ВС США и некоторых других странах.

Пользователи сети крайне удивились такому самонадеянному заявлению со стороны украинского силового ведомства. Судя по опубликованной видеозаписи, «хотели сделать внедорожник, а получился велосипед», как высказались комментаторы. У автомобиля нет никакой брони, зато есть пулемет. «Зачем ему пулемет, если водителя расстреляют раньше? Бегущая мишень!», - высказались в сети.