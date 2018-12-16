В сети раскритиковали снимки Порошенко с «объединительного собора»

Пользователи сети раскритиковали фотографии президента Украины Петра Порошенко с прошедшего накануне в Киеве «объединительного собора», где он сидел в президиуме вместе со священниками.

«Объединительный собор в Софии Киевской. И здесь не проходит без нарушения закона. Безбожник Порошенко, как главное должностное лицо государства, сидит в президиуме священников. Напомню, согласно статье 35 Конституции Украины, церковь и религиозные организации отделены от государства», - прокомментировал опубликованные в сети снимки с мероприятия депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй в своем фейсбуке.

Присоединившиеся к комментированию пользователи сети в большинстве своем оказались гораздо более саркастичными, чем украинский депутат. «Почему королева Елизавета может быть главой англиканской церкви, а Петруха (президент Украины Петр Порошенко) главой украинской нет? И полез в президиум…», «Скоро будет и главным раввином, и муфтием, и Харе Кришной», «Пора на икону!», - высказались в сети.