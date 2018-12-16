Кота Балу из Канады по ошибке отправили почтой

В Канаде женщина по имени Джекки Лэйк по ошибке отправила почтой своего кота, сообщает CTV. По данным телеканала, она отослала посылку из Новой Шотландии в Монреаль вместе с пушистым созданием. В Японии рассказали про подаренного Путиным кота: "Выучил японский, набрал 8 кг"

Сначала Лейк решила, что ее питомец потерялся, но впоследствии выяснилось, что, пока дама отвлеклась, кот Балу влез в одну из ее посылок и отправился в увлекательное путешествие.

Спустя несколько дней ей позвонили из курьерской службы. Водитель грузовика, который занимался доставкой отправлений, обнаружил в своем фургоне выбравшегося из коробки кота.

Балу сейчас на пути к законной владелице. Перевозку животного из Монреаля в канадский Дартмут компания осуществляет совместно с волонтерами из организации Freedom Drivers.