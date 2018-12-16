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Кота Балу из Канады по ошибке отправили почтой
16 декабря 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Канаде женщина по имени Джекки Лэйк по ошибке отправила почтой своего кота, сообщает CTV. По данным телеканала, она отослала посылку из Новой Шотландии в Монреаль вместе с пушистым созданием.
Сначала Лейк решила, что ее питомец потерялся, но впоследствии выяснилось, что, пока дама отвлеклась, кот Балу влез в одну из ее посылок и отправился в увлекательное путешествие.
Спустя несколько дней ей позвонили из курьерской службы. Водитель грузовика, который занимался доставкой отправлений, обнаружил в своем фургоне выбравшегося из коробки кота.
Балу сейчас на пути к законной владелице. Перевозку животного из Монреаля в канадский Дартмут компания осуществляет совместно с волонтерами из организации Freedom Drivers.
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