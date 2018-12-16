В Нью-Джерси запретили цирковые представления с животными

Губернатор американского штата Нью-Джерси подписал закон, запрещающий цирковые представления с дикими и экзотическими животными. Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора штата.

Сообщается, что закон назван честь 36-летнего слона Ноузи (Nosey's Law), который в свое время пострадал от жестокого обращения во время путешествия по стране с цирком.

"Место этих зверушек - в их естественной среде обитания или заповедниках. Речь идет о безопасности зрителей во время представлений", - аргументировал свое решение губернатор.

Запрет на содержание слонов в цирках действует в Иллинойсе и Нью-Йорке, однако Нью-Джерси стал первым американским штатом, где запрет распространили на всех диких животных.