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В Нью-Джерси запретили цирковые представления с животными
16 декабря 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор американского штата Нью-Джерси подписал закон, запрещающий цирковые представления с дикими и экзотическими животными. Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора штата.
Сообщается, что закон назван честь 36-летнего слона Ноузи (Nosey's Law), который в свое время пострадал от жестокого обращения во время путешествия по стране с цирком.
"Место этих зверушек - в их естественной среде обитания или заповедниках. Речь идет о безопасности зрителей во время представлений", - аргументировал свое решение губернатор.
Запрет на содержание слонов в цирках действует в Иллинойсе и Нью-Йорке, однако Нью-Джерси стал первым американским штатом, где запрет распространили на всех диких животных.
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