Эксперт высказался о проведении «объединительного собора» в Киеве

Кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал проведение в Киеве так называемого «объединительного собора», на котором встретились все неканонические украинские церковные структуры.

Константинопольский патриарх Варфоломей собрал под своим омофором все украинские неканонические структуры, в то время как единственная каноническая украинская церковь – УПЦ МП – отказалась принимать участие в этом мероприятии, отметил политолог.

«Очень сложно ожидать, что на этом конкретном собрании произойдет некое объединение разношерстных неканонических организаций. Скорей всего, продолжится борьба с УПЦ МП и дальнейшие попытки «выжить» эту структуру с территории Украины. Давать томос какой-либо структуре Константинополю сейчас абсолютно невыгодно: он находится в сложном экономическом положении и хочет получить какие-то свои преференции. Вероятно, самостоятельной поместной украинской церкви как не было, так и не будет», - приводит мнение эксперта RT.