Порошенко призвал участников церковного «собора» договориться

Президент Украины Петр Порошенко обратился к участникам «объединительного собора», проходящего в эти часы в Киеве, с призывом договориться и выбрать предстоятеля, которого уже ждет томос на Фанаре.

Украинский лидер напомнил присутствующему на «объединительном соборе» духовенству, что в ходе сегодняшнего мероприятия церковным иерархам предстоит выбрать предстоятеля создаваемой структуры, а также утвердить ее устав.

«Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость», - заявил Петр Порошенко, также присутствующий на церковном мероприятии.

Президент Украины указал церковным иерархам, что сейчас все зависит от их способности услышать друг друга и договориться, а томос об автокефалии, по словам Порошенко, уже ждет будущего предстоятеля в резиденции патриарха Константинопольского на Фанаре, сообщает RT.