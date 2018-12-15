На Украине разбился истребитель Су-27

Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины разбился сегодня при заходе на посадку в Житомирской области. Пилот самолета погиб в крушении, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Украинский истребитель Су-27 выполнял плановый полет. Крушение самолета произошло в 15 часов по местному времени при заходе на посадку. Катастрофа случилась в Житомирской области.

Ранее в октябре текущего года в Житомирской области потерпел крушение истребитель Су-27УБ, выполнявший учебно-боевой полет. На борту находились украинский и американский пилоты. Оба погибли, сообщает «Дождь».