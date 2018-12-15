РФ подготовилась к прекращению ж/д сообщения с Украиной

Россия готова к возможному решению Киева о прекращении железнодорожного сообщения. Транзитные поезда из РФ уже не ходят через украинскую территорию, заявил сегодня член Совета Федерации Сергей Калашников.

Ранее стало известно, что глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян внес в кабинет министров официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и РФ.

«Угар, который сейчас происходит на Украине в преддверии выборов, может привести к любому нелогичному решению. Не исключено, что решение прекратить ж/д сообщение между нашими странами будет принято. В таком случае оно создаст трудности для обеих стран, но в большей мере – для Украины», - приводит мнение сенатора РИА Новости.