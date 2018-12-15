Неизвестные захватили в Виннице собор канонической УПЦ

Неизвестные в субботу, в день поведения "объединительного собора", захватили расположенный в Виннице Свято–Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви. На объединительный собор собрались тысячи украинцев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на союз православных журналистов. Около 20 человек отобрали у охраны ключи от помещений комплекса и потребовали от представителей УПЦ "забрать вещи и уйти".

Напомним, управляющий Винницкой епархией митрополит Винницкий и Барский Симеон стал единственным архиереем, не подписавшим Постановления Архиерейского Собора УПЦ. Он планировал принять участие в "объединительном соборе".

Как ранее сообщили АН, "объединительный собор", инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, проходит сегодня в Софийском соборе Киева.