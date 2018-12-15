ВСУ резко увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе

Вооруженные силы Украины продолжают наращивать интенсивность обстрелов на линии соприкосновения. За минувшие сутки количество используемых боеприпасов выросло почти в два с половиной раза. Воинские части ДНР приведены в боевую готовность из-за угрожающих сообщений ВСУ

"Представительство ДНР в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило 22 раза", - сообщил журналистам представитель ведомства республики.

Согласно последней информации, украинские боевики выпустили по самопровозглашенной республике 504 единицы боеприпасов, что превышает их количество в предыдущие дни в 2.5 раза.

В представительстве ДНР отметили, что применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, зенитные установки, различные гранатометы, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

В свою очередь, в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что ВС Украины обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики пять раз за прошедшие сутки.

"Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр", - уточнили данные в пресс-службе Народной милиции ЛНР.