Женщины нянчат реалистичных пупсов вместо живых детей

Британке Холли Смит 23 года. Она выходит на прогулку с коляской, в которой трое малышей – полугодовалый Кристофер и новорожденные близняшки Лола и Логан. Но если посмотреть внимательно – это куклы.

Холли Смит пережила глубокую психологическую травму. Девушка впервые забеременела, когда ей было всего 14 лет, но потеряла ребенка. Холли очень переживала по этому поводу и долго приходила в себя. Некоторое время назад она познакомилась с молодым человеком, у них завязались близкие отношения, и Холли снова забеременела.

К сожалению, девушке снова не удалось сохранить ребенка – на двенадцатой неделе беременности произошел выкидыш. И после этого в доме Холли и ее парня появились куклы. Это дорогостоящие и очень реалистично выполненные пупсы, весьма похожие на младенцев. Холли разговаривает с ними, меняет им подгузники и поет колыбельные, гуляет со своими «малышами» и видит в них смысл своей жизни. Специалисты говорят, что подобные отождествления куклы с живым ребенком случаются после серьезной психологической травмы. В России такие случаи тоже известны, пишет «Спид-инфо».