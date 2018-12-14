В Китае начали платить пользователям за просмотр контента

Китайский агрегатор Qutotiao начал платить пользователям за просмотр своего контента. Пользователи платформы получают неплохую прибавку к зарплате, а рекордсмен умудрился заработать 50 000 долларов.

Играя в игры, основанные на содержании прочитанных статей, пользователи платформы этого китайского агрегатора зарабатывают в среднем 40-50 долларов в месяц. По сравнению с невысокими в своей массе китайскими зарплатами это неплохая прибавка, особенно если учесть, что люди получают деньги за просмотр и чтение развлекательного контента.

Исходя из этого, можно утверждать, что зарождается новый тренд – «экономика внимания». Следовательно, медиа продолжат свою упорную борьбу за читательскую аудиторию. Первым делом, ускорится переход на мультиплатформенную модель медиа – трансляцию контента на все доступные ресурсы, помимо собственного сайта. Таким образом, медиаресурсы будут готовы оплачивать время и внимание своей аудитории, а журналисты-одиночки смогут легче монетизировать свой контент, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».