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Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике

14 декабря 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике
фото: pixabay.com
Греческий журналист, глава медиа-группы "Канал 1" Николас Бардуанис узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике. По его словам, представители данной профессии являются лучшим источником информации.
 
Две делегации зарубежных журналистов прибыли в Крым

Две делегации зарубежных журналистов прибыли в Крым

 
Ранее сообщалось, что в Крым с ознакомительным визитом прибыли две делегации иностранных журналистов, среди которых сотрудники крупных изданий из Франции, Швеции, Греции, Сербии, Армении, а также Эквадора.
 
Бардуанис отметил, что они с коллегами не стали ждать, пока за ними придут сопровождающие, и самостоятельно отправились осматривать окрестности. Все сотрудники СМИ отметили, что в Крыму абсолютно безопасно. Позже они побеседовали с местными жителями и водителями такси. Четверо из пяти водителей заявили, что полностью довольны процессами, которые в настоящий момент происходят в Крыму.
 
Журналисты отметили, что впечатление о республике у них сложилось самое благоприятное.

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