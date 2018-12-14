Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике

Греческий журналист, глава медиа-группы "Канал 1" Николас Бардуанис узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике. По его словам, представители данной профессии являются лучшим источником информации.

Ранее сообщалось, что в Крым с ознакомительным визитом прибыли две делегации иностранных журналистов, среди которых сотрудники крупных изданий из Франции, Швеции, Греции, Сербии, Армении, а также Эквадора.

Бардуанис отметил, что они с коллегами не стали ждать, пока за ними придут сопровождающие, и самостоятельно отправились осматривать окрестности. Все сотрудники СМИ отметили, что в Крыму абсолютно безопасно. Позже они побеседовали с местными жителями и водителями такси. Четверо из пяти водителей заявили, что полностью довольны процессами, которые в настоящий момент происходят в Крыму.

Журналисты отметили, что впечатление о республике у них сложилось самое благоприятное.