Тимошенко объявила о готовности переговорить по ситуации в Донбассе с Путиным

Депутат Верховной рады Украины, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стремится стать победителем на президентских выборах и сделала ряд важных заявлений. Так 13 декабря вечером в эфире политического ток-шоу на телеканале "1+1" Тимошенко заявила, что готова вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Предлагаемый мною будапештский формат предусматривает, что за столом переговоров будут все участники входящих в него стран", - цитирует Тимошенко ТАСС.

При этом политик в очередной раз выразила мнение, что для урегулирования конфликта в Донбассе следует вести переговоры в новом формате "Будапешт плюс", не отказываясь от нормандского и минского вариантов. "Нам нужен новый формат "Будапешт плюс", чтобы в переговорном процессе принимали участие лидеры стран, подписавших Будапештский меморандум", - полагает Юлия Тимошенко.

Ранее украинский политик говорила, что к будапештскому формату необходимо также привлечь Евросоюз и Германию.

Отметим, сейчас Тимошенко лидирует в президентской гонке, которая пока официально не объявлена.